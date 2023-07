Il corteo dei sindacati: "Salviamo la Sanità delle Marche"

ANCONA - Problemi della sanità marchigiana, i sindacati sono scesi in piazza per protestare contro la gestione delle Giunta regionale. I principali problemi sono annosi: le liste d'attesa che non sembrano accorciarsi e la ormai quasi cronica carenza di personale.