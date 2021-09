Marche, il paese bomboniera che si affaccia sul mare: dove si trova

Connubio perfetto tra mare e colline verdeggianti, in provincia di Fermo spicca per grazia, eleganza e storia Torre di Palme: è un piccolo borgo di 670 abitanti che si affaccia sull’Adriatico ma strizza l’occhio alle vicine alture. Sorse nel Medioevo come roccaforte difensiva del porto romano di Palma spesso preda di saccheggi pirateschi. È un paesino raccolto che si gira comodamente in un paio di ore e che regala scorci indimenticabili dal belvedere; i balconi fioriti richiamano l’attenzione dei visitatori, i vicoletti in pietra sono da girare in lungo e in largo per respirare un’atmosfera d’altri tempi (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)



