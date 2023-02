Truffa con lo "schema Ponzi" nelle Marche: un arresto, 14 denunce e 18 milioni sequestrati

ANCONA - Promettevano interessi del 10% all'anno: di questi tempi, un'enormità. E infatti era un classico "schema Ponzi": interessi pagati grazie alla sottoscrizione di nuovi contratti, fino al collasso dell'intero sistema. La Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato una persona, denunciandone 14 e sequestrando due società, soldi e quote per un totale di circa 18 milioni di euro. Quasi 500 i contratti stipulati con la società con sede formale in Inghilterra, sede secondaria a Roma e "filiali" operative nel Lazio e nelle Marche.