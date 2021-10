Mangia un avocado al giorno, così sparisce la pancetta (soprattutto delle donne): ecco perché

L'avocado negli ultimi anni si sta ritagliando un suo spazio sulla tavola di sempre più persone. Pur essendo un frutto esotico infatti in molti lo stanno implementando nella propria alimentazione. E fanno bene. L'avocado ha un profilo nutrizionale di tutto rispetto: 160 calorie per 100 grammi, e contiene fibre, grassi buoni, vitamine del gruppo B, vitamina K, potassio, vitamina E e vitamina C. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com



