Maltempo, disagi in diverse zone del Paese: un morto a Cagliari

Un'ondata di maltempo sta imperversando sull'Italia, causando disagi in diverse regioni. A Sant'Anna Arresi, nel Sud Sardegna, un anziano di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato trascinato via da una piena lungo una strada. Nel Cagliaritano quattro cacciatori risultano dispersi dopo essere usciti per una battuta nonostante le pessime condizioni. Sempre a Cagliari, dove domani le scuole resteranno chiuse, segnalati numerosi allagamenti e in tutta la regione l'allerta è passata da gialla ad arancione. Frane a Genova e in provincia di Bologna. Colpita anche la Puglia, in particolare il Salento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA