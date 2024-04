Maltempo, Livigno isolata per una bufera di neve. Il sindaco ai turisti: «Restate in albergo»

Il comune di Livigno, in provincia di Sondrio, è isolato a causa delle forti nevicate e resterà chiuso almeno fino alle 18 di oggi. Una valanga inoltre ha abbattuto tre pali della corrente elettrica provocando disagi in alcune aree. Il sindaco Remo Galli ha rivolto un appello via social a turisti e sciatori esortandoli a restare chiusi negli hotel. «La situazione è abbastanza critica a causa della neve e del forte vento - ha spiegato il primo cittadino - Il mio consiglio è di restare negli alberghi e di usare la massima prudenza»