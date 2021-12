Maltempo, intense nevicate a Pistoia: intervengono i vigili del fuoco

(LaPresse) Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questo pomeriggio per interventi di assistenza ad automobilisti in panne a causa la forte nevicata che ha interessato la parte alta della Valdinievole. In particolare sulla strada SP31, nel Comune di Massa e Cozzile dopo l'abitato di Cozzile, sono state recuperate alcune autovetture, che sprovviste di catene da neve, ostacolavano l'intera circolazione stradale, rischiando di uscire fuori dalla carreggiata. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

