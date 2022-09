Maltempo, disastro a Fabriano

Il fiume sentino esondato a Sassoferrato. In serata la situazione è diventata critica nella zona montana della provincia di Ancona. In particolare, il maltempo ha messo in ginocchio Sassoferrato, dove il fiume Sentino ha esondato. L'acqua ha invaso le strade, provocando allagamenti nelle case e nelle attività commerciali. Sono stati segnalati anche smottamenti e frane. Al lavoro la Protezione Civile e i vigili del fuoco. In tutta la regione le richieste di intervento sono per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno. Sono stati effettuati anche interventi per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti. L'Anas ha provveduto a chiudere alcune strade del Pesarese. Risulta essere interdetta un tratto della Statale 3 tra i comuni di Cantiano, Scheggia e Pascelupo (Perugia). A Cantiano chiuso un tratto della Statale 452 per allagamento.