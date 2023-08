Maltempo: allerta rossa in Lombardia, neve al Sestriere

Il maltempo non dà tregua al nord Italia. Allerta rossa in Lombardia e arancione in altre sei regioni. Settanta persone evacuate a Cortina dopo una frana. Prima nevicata al Sestriere, alcune auto sono rimaste intrappolate nella neve al confine tra Italia e Francia. Traffico ferroviario sospeso fino amercoledì tra i duue PAesi dopo la frana in Savoia. Nubifragio a Trieste, esondato il fiume Adda vicino Sondrio.