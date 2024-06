Maltempo a Porto Sant'Elpidio: "Il finimondo in un quarto d'ora"

EMBED

PORTO SANT'ELPIDIO - "In un quarto d'ora è venuto giù il finimondo" racconta Samoa Ciarrrocchi di "Gelati d'autore" a Porto Sant'Elpidio. "Grandine, pioggia - racconta - in un attimo si è allagato tutto di fronte alla gelateria. Per fortuna non abbiamo avuto danni, l'acqua si è fermata in tempo"