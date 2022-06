Un uomo munito di pagaia, cappello da bagno e occhialini è stato ripreso mentre faceva kayak per le strade allagate di Miami. Phil Demers, questo il suo nome, si è subito fiondato in strada con la sua canoa dopo che la tempesta tropicale Alex ha allagato l'area circostante. La tempesta ha causato numerosi danni in molte zone della Florida meridionale. Il gesto di Phil è riuscito almeno a strappare qualche sorriso.

