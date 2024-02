Lupo inseguito da uno sciatore, si schianta sulle reti mentre scappava per la paura

EMBED

Un lupo corre disperato mentre viene inseguito da uno sciatore per divertimento. Il video registrato dall'uomo si interrompe subito dopo lo schianto dell'animale, che vedendolo arrivare ha tentato di scappare cambiando traitettoria senza vedere le reti di sicurezza al lato della pista. La clip, girata sui social, è diventata un caso. sulle piste di Pampeago in valle di Fiemme, in Trentino. Maltrattamento di animali e uccisione di animali. Sono queste l’ipotesi di reato contenuta nella denuncia contro ignoti che l’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato alla Procura di Trento. Questi rischia una condanna per maltrattamento di animali (reclusione da 3 a 18 mesi, o multa da 5 mila a 30 mila euro), ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Infatti se l’animale dovesse morire a causa delle ferite riportate nell’impatto, l’inseguitore potrebbe essere condannato anche per uccisione di animali (reclusione da 4 a 24 mesi).