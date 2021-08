Lorde, l’album ‘Solar Power’ con l’inedito ‘Mood Ring’ anche in versione green: «Alternativa al CD»

La cantautrice neozelandese Lorde torna con il nuovo album ‘Solar Power’. Disponibile dal 20 agosto, il progetto è stato anticipato dalla titletrack e contiene il singolo inedito ‘Mood Ring’, per un totale di dodici canzoni prodotte da Jack Antonoff con cui Lorde celebra la natura. Da qui, infatti, è partita la riflessione che rappresenta la genesi del disco. “Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero – afferma l’artista – Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere”. In linea con l’ispirazione naturalista, ‘Solar Power’ esce anche in un insolito formato senza disco, ovvero in un Music Box eco-consapevole. “Volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD eco-sostenibile”, dichiara Lorde. Music: “Perception” from Bensound.com

