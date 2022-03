Londra, Camilla in lacrime durante la visita alla comunità ucraina insieme al Principe Carlo

Il principe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia hanno fatto visita alla comunità ucraina britannica. Insieme si sono recati presso la cattedrale cattolica ucraina di Londra, in segno della loro vicinanza al popolo sotto assedio. Nel corso della visita, la futura regina consorte si è visibilmente commossa. I due, oltre ad aver incontrato alcuni rappresentanti della comunità, hanno acceso candele, pregato e lasciato omaggi floreali. Entrambi hanno anche fatto delle donazioni per le vittime della guerra. Camilla ha partecipato alla raccolta fondi per i rifugiati lanciata dal Mail. Carlo invece ha fatto due diverse donazioni a due enti di cui è patrono: il World Jewish Relief e la Croce Rossa Britannica.

