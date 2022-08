Lo show delle Frecce Tricolori a Porto Recanati

PORTO RECANATI Tutti con il naso all’insù. Un pomeriggio da ricordare oggi, domenica 21 agosto, a Porto Recanati. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, con il Conero sullo sfondo, ha incantato grandi e piccini, residenti e turisti, italiani e stranieri. In migliaia, a partire già da ieri sera, hanno deciso di non rinunciare allo spettacolo sui cieli di Scossicci, nel litorale Nord della città rivierasca, tanto da arrivare in serata e trascorrere la notte in tenda.