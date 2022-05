La vitamina D allunga la vita: dalle ossa all'umore, ecco perché è importante assumerla

La vitamina D è una indispensabile alleata per la nostra salute. Tanti sono gli effetti benefici che apporta all’organismo, e tra questi anche la capacità di allungare la vita. Lo sapevate? I recettori della vitamina D si trovano in quasi tutte le cellule del corpo. Ciò vuol dire che la sua importanza riguarda tante funzioni del nostro organismo: dalla salute delle ossa ai muscoli, dalla salute del sistema immunitario alla cognizione, all’umore fino appunto alla longevità. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com



