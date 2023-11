La sorella di Giulia: «Speravamo di vederla comparire alla laurea». Filippo? «L'odio non è per sempre». Fiocchi rossi sul cancello

EMBED

Sono parole commoventi quelle della sorella di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa dal sabato 11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. La giovane rivela la speranza, infranta, di rivedere la sorella comparire nel giorno della sua laurea - "ma so che non viviamo nel mondo delle favole" - e poi commenta una domanda postale dai giornalisti: potrebbe perdonare Filippo? "Innanzitutto occorre capire cosa sia successo - afferma - e poi... poi l'odio non è per sempre". Ecco la sua intervista.