Fra loro famiglie e minori non accompagnati

Brindisi, 7 apr. (askanews) - In queste immagini di Medici senza frontiere lo sbarco a Brindisi delle 339 persone a bordo della nave Geo Barents, salvate nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Fra loro alcuni hanno avuto bisogno di cure mediche, in alcuni casi per ustioni. Ci sono diversi nuclei familiari con bambini piccoli oltre a minori non accompagnati.