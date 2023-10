L'orsa Amarena uccisa da un cacciatore, i cuccioli sono vivi e crescono da soli nel Parco

EMBED

Gli orsetti di mamma Amarena, uccisa da un cacciatore ad agosto, stanno bene e crescono come si può vedere nel video pubblicato dall'entro Parco Nazione. "Non è stato facile filmarli. La presenza umana continua, intorno agli orsi, favorisce l’abitudine, processo che provoca nel tempo una graduale riduzione di una risposta a un determinato stimolo e quindi l’animale impara che non ci sono conseguenze negative a stare vicino agli uomini, con le drammatiche conseguenze che conosciamo".