L'appello di Legambiente nella giornata mondiale contro la siccità

Siccità sempre più un problema reale. Acqua sempre più rischio a causa della crisi climatica. Le immagini di questi mesi dei fiumi in secca, la richiesta di razionamento acqua in 125 comuni italiani è un grave segnale d'allarme. Per questo Legambiente, in occasione della giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, torna a ribadire l'urgenza di una gestione equa e sostenibile della risorsa idrica. Come? Attraverso un approccio circolare.

