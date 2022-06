Tir contro un ponte, il camionista muore carbonizzato

JESI - Le urla strazianti. Il disperato tentativo di mettersi in salvo. Tutto inutile. Le fiamme, che si sono sprigionate all’improvviso dopo l’impatto con un pilone del sottopasso della Ss76, hanno avvolto l’abitacolo. Il camion si è tramutato in una trappola infernale. È morto carbonizzato nella sua un l’autista di un tir di un’azienda di logistica della Basilicata che stava trasportando componenti allo stabilimento della New Holland.

© RIPRODUZIONE RISERVATA