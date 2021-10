Indiana, cane bloccato in una grotta a 9 metri di profondità: il salvataggio è eroico

Questi escursionisti hanno salvato un cane rimasto intrappolato in una grotta a 9 metri di profondità in Indiana, Stati Uniti. Il cucciolo era lì da ben 2 settimane: l'intervento dei suoi soccorritori gli ha salvato la vita. Il gruppo si trovava in quelle zone per un sopralluogo, poi uno di loro si è accorto di un movimento sul fondo della grotta. L'intervento è stato immediato: usando corde e imbracature sono riusciti a tirarlo fuori da quell'incubo. Una storia a lieto fine: il cagnolino ora sta bene e finalmente è tornato tra le braccia della sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA