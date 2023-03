Incidente tra supercar: Ferrari distrutta dalle fiamme

OSIMO – Schianto da brividi tra supercar questa mattina in via Molino Basso, alla periferia sud di Osimo. Attorno a mezzogiorno, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale, due Ferrari si sono scontrate: una è finita contro il muretto di recinzione di un giardino e l'ha sfondato, quindi ha preso fuoco.