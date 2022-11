Incidente ad Ancona sulla Statale, tre feriti e coda lunga 2 Km: il video

ANCONA - Schianto ad Ancona, poco prima delle ore 20, sulla Statale. Dalle prime ricostruzioni l'incidente sarebbe stato causato da una inversione di marcia. L'impatto ha provocato tre feriti e una lunghissima fila. Traffico in tilt, con una coda di circa due Km cresciuta in poco tempo visto l'orario di punta e di rientro delle famiglie a casa che, complice la giornata di festa, erano rimaste in giro fino a tarda serata.