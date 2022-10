Il parchetto porcile di via Negrelli a Pesaro: bivacchi e immondizia a due passi dalla scuola

PESARO - Il parchetto di via Negrelli, a Pesaro, è diventato un porcile. Cartoni per terra (qualcuno forse ci ha dormito sopra), resti di bagordi notturni e immondizia sparsa ovunque, compresi avanzi di cibo. Cicche di sigarette a go-go per terra, fazzoletti sporchi buttati vicino ai giochi per bambini. Un degrado generale, a due passi da piazza Redi, in un angolo di verde che potrebbe (e dovrebbe) essere frequentato di giorno da diversi bambini. Una bruttissima immagine per un angolo di pubblico comunale a due passi dalla scuola di via Kennedy e in un quartiere altamente popolato.