Funerale a Barbara: Silvia Mereu, la mamma di Mattia Luconi, bacia la piccola bara bianca

Lacrime e dolore, si è svolto a Barbara il funerale del piccolo Mattia Luconi. Tre Comuni in lutto cittadino per i funerali del piccolo a Barbara, mentre ieri in forma privata ad Arcevia si è svolta la cerimonia funebre per Michele Bomprezzi, fratello dell’ex sindaco Andrea Bomprezzi. Don Paolo Montesi nell'omelia, con la voce rotta dalla commozione ha ricordato il bimbo, vittima dell'alluvione: «Mattia insegnaci a vivere nella gioia e nell'amore»