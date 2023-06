Il carro funebre di Silvio Berlusconi lascia Arcore, tanta gente in strada per omaggiarlo

EMBED

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 Tanta gente in strada per omaggiare Silvio Berlusconi quando il carro funebre lascia Arcore per raggiungere il duomo di Milano. RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it