Il campione olimpico Gimbo Tamberi testimonial del "Natale che non ti aspetti" in provincia di Pesaro Urbino

PESARO - Ormai è di casa. Anche perché qui, poco fa, si è pure sposato. Gianmarco Tamberi è il riconfermato testimonial del "Natale che non ti aspetti", la rete delle feste natalizie più estesa d’Italia: mercatini tipici, presepi viventi, paesaggi fiabeschi, nevicate e animazioni, filari di luci colorati e migliaia di candele per un grande spettacolo mozzafiato nella provincia di Pesaro e Urbino. Troppo alto per fare l'elfo, barba a metà (e nera) complicata per interpretare Babbo Natale: Tamberi è semplicemente Tamberi, il campione che ti aspetti, il campionissimo scelto per «fare un salto» in una serie di eventi che a livello di numeri sorprendono sempre e attira visitatori da tutta Italia.