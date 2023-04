I Nas nelle mense di ospedali e case di riposo

ANCONA - Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha effettuatto un campagna nazionale di controllo delle mense delle strutture ospedaliere e sanitarie, trovando svariate situazione di degrado anche grave. Non nelle Marche, però, dove anzi sono state sì riscontrate carenze strutturali ed ammnistrative ma quasi mai carenze igienico-sanitarie. Nella regione Marche sono state, infatti, controllate 35 mense e punti di cottura di strutture ospedaliere, case di cura e residenze protette. In particolare 12 nella provincia di Ancona, 8 in quella di Macerata ed altrettante a Pesaro, 6 in provincia di Ascoli Piceno ed una in quella di Fermo. In 18 casi sono state riscontrate carenze strutturali consistenti nel distacco di parti di intonaco, dissoluzione di continuità nella pavimentazione, annerimento e presenza di fessurazioni nelle pareti. In pochissimi casi sono state rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di umidità.