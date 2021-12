(Agenzia Vista) Usa, 25 dicembre 2021 I coriandoli lanciati dopo l'apertura della sfera gigante di Times Square che annuncia l'arrivo del nuovo anno a New York sono, in realtà, dei piccoli post-it sui quali chiunque si trovi a New York può scrivere il proprio desiderio per il 2022. Times Square Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

