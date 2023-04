Helsinki, l'imperdibile sauna che gira sulla ruota panoramica

È la prima al mondo: Skysauna per apprezzare appieno la Finlandia

Helsinki, 28 apr. (askanews) - Sembra una città del freddo Helsinki, ma in realtà è accogliente e calda come poche. La capitale della Finlandia offre vari divertimenti e attrazioni turistiche imperdibili. E sì, impossibile rinunciare al tepore di una sauna finlandese, che compare nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco, proprio come il tango argentino e lo yoga indiano.

Ma se volete proprio osare - ovviamente in assenza di controindicazioni per la vostra salute - va assolutamente provata la Skysauna, a pochi metri dalla centralissima piazza del mercato e anche da altre saune, quelle fluttuanti del magnifico complesso Allas Sea Pool.

La Skysauna è una cabina su una ruota panoramica con vista a 360 gradi sulla città, sino a 40 metri di altezza, con splendide viste sul mare e su Helsinki. La cabina sauna può ospitare 4-5 persone contemporaneamente, ma anche un singolo. Ed è la prima al mondo su una ruota panoramica, inaugurata nel 2016.