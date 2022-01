Heather Parisi, il videomessaggio ai no green pass di Milano: «Non discriminare i non vaccinati»

(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2022 "Questi vaccini non prevengono nè fermano il contagio, nessuno ha il diritto di decidere come curarci. Basta discriminare i non vaccinare, è una scelta, un diritto inviolabile", così la famosa showgirl Heather Parisi nel videomessaggio inviato alla manifestazione contro il green pass a Milano. / Facebook Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

