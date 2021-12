Hai sempre mani e piedi freddi? Può essere un sintomo di questa sindrome

Normalmente, il nostro corpo reagisce alle basse temperature facendo percepire il freddo a partire dalle estremità. Mani e piedi, dunque, sono le prime zone che percepiscono (e patiscono) il gelo esterno per via della vasocostrizione. Il corpo, infatti, riduce l’apporto di sangue ai capillari in modo da concentrare il flusso sanguigno verso gli organi vitali. Ci sono, tuttavia, alcuni casi in cui avere piedi e mani costantemente freddi può nascondere un’altra patologia. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com



