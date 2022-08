GROTTAMMARE - Anche Grottammare non è stata risparmiata da una bomba d'acqua che nel giro di pochi minuti ha completamente allagato un sottopasso. E un cittadino ha pensato bene di attraversare il tratto di strada invaso da un fiume d'acqua in... sup. Una scena stravagante filmata da Riccardo Orsini, mentre i passanti guardavano attoniti