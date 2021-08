Girano il mondo da 2 anni con figlio e cagnolino: la straordinaria luna di miele di una coppia inglese

Una luna di miele che dura 2 anni è il sogno di ogni coppia: Ross e Sarah sono riusciti a realizzarlo. Dopo il matrimonio gli sposi hanno deciso di mollare tutto e girare il mondo insieme al figlio di 5 anni e al cagnolino. Per ben 2 anni la famiglia si è spostata di paese in paese a bordo di un piccolo camper. Hanno deciso di dare in affitto il loro cottage in Inghilterra e con il ricavato hanno coperto tutte le spese del viaggio. Sono stati in tutta Europa: Francia, Svizzera, Italia, Spagna, Turchia e Bulgaria, solo per citare alcuni paesi. Adesso sono tornati in Inghilterra, ma non vedono l'ora di ripartire: prossima tappa Croazia a settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA