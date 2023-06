Soccorritore salva un'escursionista calandosi con il verricello dall'eliambulanza

EMBED

GENGA - Una escursionista ha accusato un malore ed è scivolata in un dirupo dal sentiero che stava percorrendo e che da Pierosara di Genga conduce al Foro degli Occhiali, in provincia di Ancona. E' riuscita però a chiamare i soccorsi e sul posto è sopraggiunta un'eliambulanza e le squadre del Soccorso alpino. La donna è stata raggiunta da un soccorritore che si è calato con il verricello, l'ha imbragata e l'ha tratta in salvo. Nelle immagini il momento del salvataggio tra la fitta boscaglia.