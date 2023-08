Funerali Michela Murgia: un lungo applauso all'arrivo del feretro in chiesa

(LaPresse) Un lungo applauso di oltre 5 minuti ha accolto il feretro di Michela Murgia all'arrivo alla chiesa degli Artisti a Roma dove si svolgono i funerali della scrittrice morta giovedì all'età di 51 anni. Alle esequie è presente tutta la famiglia "queer", come la definiva Murgia, e tra gli altri, l'amico Roberto Saviano, la segretaria dem Elly Schlein, Francesca Pascale con la compagna Paola Turci. In chiesa non ci sono fiori, come deciso dalla stessa scrittrice. Centinaia di persone si sono radunate sul sagrato.