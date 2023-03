Fiori e candele: a Crotone l'omaggio alle vittime del naufragio

Decine di abitanti di Crotone si sono ritrovati davanti al PalaMilone, complesso sportivo dove sono state collocate le bare delle 65 vittime del tragico naufragio di domenica scorsa di un barcone di migranti vicino alle coste crotonesi.

Tanti fiori e candele, cartelli affissi sulla recinzione davanti all'impianto con scritto "Le persone in balia del mare si salvano, assassini", disegni di bambini. Daniela Brugnano, residente a Cutro: "Tutti vengono a accendere un lumino, a portare fiori, un pensiero per queste vittime. È un dispiacere enorme".

Caterina Megna, di Crotone: "È una tristezza enorme, non ci sono parole. Perché, in televisione dicono che avevano avvistato questa barca. È possibile che nessuno sia riuscito ad avvicinarli. Non credo che il mare fosse così mosso. Non capisco, ma è possibile che li abbiano avvistati e nessuno sia riuscito ad aiutarli? Per evitare questa tragedia, soprattutto per i bambini?".