Fiori di zucca alla romana, il trucco dell'acqua frizzante che in pochi conoscono

EMBED

I fiori di zucca alla romana sono un classico della cucina del Centro Italia e oltre alla ricetta tradizionale vi sono delle varianti che in tanti sperimentano. C’è chi li serve come antipasto e chi, invece, come secondo piatto. Per renderli ancora più gustosi si consiglia di seguire un trucco che in pochi conoscono. Cucinare i fiori di zucca alla romana sarà un gioco da ragazzi, l’importante, però, è seguire tutte le regole. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN