Femmincidio a Fano, la fuga del marito di Anastasiia nel video ricostruito dai carabinieri: prima sul furgone di Cavazzoni, poi in treno

FANO - Femminicidio a Fano, la fuga del marito di Anastasiia (ritrovata poi senza vita, nella campagna fanese, all'interno di una valigia con tre coltellate) in queste immagini: in particolare, nella prima sequenza, si può osservare un furgoncino di colore rosso (cerchiato in giallo), con alla guida il fuggitivo, entrare nel parcheggio di un supermercato di Fano (dove abbandonerà il mezzo). Nella seconda sequenza si vede l'uomo, di spalle, allontanarsi a piedi per raggiungere la Stazione Ferroviaria di Fano. L'ultima sequenza, infine, ritrae ancora l'indagato mentre raggiunge l'ingresso della Stazione FS dove salirà a bordo di un treno diretto a Bologna.

Il furgone di Cavazzoni

Il furgone è quello del pasticciere Matteo Cavazzoni con cui faceva le consegne di torte e pasticcini, che avrebbe continuato a fare anche dopo il delitto lavorando fino a mezzogiorno. Domenica era stato individuato dalla polizia locale, allertata dai carabinieri, attraverso la rete delle telecamere negli snodi viari della città. A Bologna l'uomo era stato intercettato dalla polizia ferroviaria poco prima delle 23