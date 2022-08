VENEZIA - Federica Pellegrini e Matteo Giunta in motoscafo nella Laguna di Venezia dopo il matrimonio. I coniugi si spostano verso il ricevimento di nozze in barca, scambiandosi un bacio. La cena, per la quale sono previsti circa 160 invitati, si terrà al Jw Marriott Venice Resort dell'Isola delle Rose.