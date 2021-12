Falsi vaccini, l'infermiera svuotava la siringa in una garza. Tre fermati dalla Digos a Palermo

(Agenzia Vista) Palermo, 21 dicembre 2021 Svuotava il vaccino contenuto nella siringa in una garza e poi faceva finta di iniettare la dose. A scoprirlo sono stati i poliziotti della Digos di Palermo che oggi hanno fermato tre persone accusate di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. La donna era un'infermiera in servizio all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

