Facebook cambia nome: ecco cosa significa "Meta"

Era stato annunciato, ora è ufficiale: la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp si chiamerà Meta. Il nuovo nome, che cambia solo per l'azienda madre e non per le singole piattaforme, è stato comunicato da Mark Zuckerberg. Ma che cosa significa "Meta"? E perché questa scelta? "La parola 'meta' – spiega Zuckerberg – deriva dalla parola greca che significa 'oltre'. Per me, simboleggia che c'è sempre altro da costruire". Non solo, la scelta del nuovo nome è legata anche agli obiettivi concreti che l'azienda intende raggiungere: "Tutti i nostri prodotti, comprese le nostre app, ora condividono una nuova visione: contribuire a dare vita al metaverso". Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, con il metaverso sarà possibile vivere un'esperienza anziché guardarla. La mission della nuova società è quella di dirigersi verso una piattaforma sempre più immersiva. Ci si potrà teletrasportare come un ologrammi per essere con chiunque in qualunque luogo: "Nel metaverso sarai in grado di fare quasi tutto ciò che puoi immaginare". Non resta che attendere per scoprire che cosa ha in serbo la nuova società di Zuckerberg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA