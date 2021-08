Etna, nuova intensa eruzione che sveglia Catania e provincia: spettacolo di fuoco e forti boati

Qualcosa di incredibile sta accadendo all’Etna. All’alba, la città di Catania si è risvegliata con la paura per lo spettacolo di fuoco e i fortissimi boati. Le esplosioni hanno fatto vibrare all'unisono tutte le vetrate e le porte delle abitazioni locali. foto: Kikapress; music: "Summer" from Bensound.com

