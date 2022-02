Emicrania: quando e come richiedere all'Inps 280 euro

Soffrire di emicrania può essere invalidante e rientrare a tutti gli effetti nelle malattie sociali. In tal caso si può richiedere la valutazione all'INPS per accedere all'assegno mensile e la possibilità di utilizzare la LEGGE 104. Ma quando l'emicrania è una malattia sociale, e come fare per chiedere la valutazione all'INPS? Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

Leggi anche : >> TIROIDE, PIOGGIA DI SOLDI DALL’INPS A QUESTE CONDIZIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA