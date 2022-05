Dove si trova la perla delle Alpi, la città da fiaba sospesa sull'acqua

Se vi troverete a passeggiare per le strade di questo paese, avrete l'impressione di essere sul set de 'La Bella e la Bestia'. Siamo sulle Alpi francesi non lontano dalla Val D'Aosta: qui si trova Annecy detta la perla delle Alpi o anche la Venezia francese. Merito delle case color pastello e delle piccole vie e dei canali che attraversano il suo centro storico. Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com



