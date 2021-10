Dieta a zona, la migliore contro le infiammazioni croniche: come reagisce sul nostro corpo

Tra i tanti tipi di regimi alimentari sperimentati per restare in forma c’è la dieta a zona. Ma di che cosa si tratta? È un regime alimentare di tipo iperproteico e a basso contenuto di carboidrati che si basa sul mantenimento di specifiche proporzioni per l’introduzione nel corpo dei vari macronutrienti. Grazie alla dieta a zona è possibile contrastare l’infiammazione cronica. Un’espressione che può incutere timore, vediamo allora che cos’è. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

