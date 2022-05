Dieta e gelato: come e quanto mangiarne per non ingrassare

Uno dei dubbi che spesso coglie chi vuole ritrovare la linea o chi decide di seguire un regime alimentare è se questo gusto dessert possa o non possa essere inserito nella propria alimentazione. Ebbene la riposta è si, si può mangiare e c'è un piccolo trucco per non ingrassare. Crediti foto: @shutterstock, @kikapress Music: «Buddy» from Bensound.com



Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA