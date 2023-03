Dl migranti, Meloni: «Fatto sempre tutto quello che potevamo»

(LaPresse) Il Consiglio dei ministri straordinario che si è riunito a Cutro, nel luogo del naufragio del 26 febbraio, ha dato l'ok al decreto legge sul tema dei migranti. Giorgia Meloni è tornata a parlare proprio della strage che ha causato la morte di 72 persone. "Qualcuno pensa davvero che il governo italiano potesse fare qualcosa che non hanno voluto fare? Noi abbiamo fatto sempre tutto quello che potevamo fare", ha detto la premier durante la conferenza stampa. "Parliamo di una nave che era in navigazione da tre giorni. Lungo questi tre giorni non ha mai avuto alcun problema di navigazione. E' accaduto che una volta che sono arrivati a 40 metri circa dalla costa italiana, hanno atteso al largo di notte il momento più propizio per sbarcare e non essere intercettati dalle forze dell'ordine. In quel frangente, al termine della navigazione, c'è un incidente. Loro si incagliano e succede il peggio", ha aggiunto Meloni in riferimento a quanto accaduto la notte del naufragio.