Covid, riaprono le discoteche: a Milano controlli rigorosi fuori dall'Alcatraz

(LaPresse) Venerdì 11 febbraio è la data della riapertura delle discoteche, che sono tornate a far divertire giovani e meno giovani dopo un lungo periodo di chiusura. I locali hanno riaperto con la speranza di ripartire con slancio, ma restano ancora alcune regole e restrizioni. Per andare a ballare, infatti, è necessario il Green Pass rafforzato, così come la mascherina, ma non sulla pista da ballo (se al chiuso). Per quanto riguarda le capienza, il limite non può superare il 75% per le discoteche all'aperto e il 50% per quelle al chiuso. All'Alcatraz di Milano ci sono state lunghe code fuori dalla discoteca per effettuare tutti i controlli. Ma poi, dentro, i giovani si sono finalmente potuti scatenare.

